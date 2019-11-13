Школьник украл у родителей 2,5 млн рублей для раскрутки Тelegram-канала

В Москве подросток украл у родителей и отдал мошеннику 2,5 млн руб. на развитие Тelegram-канала. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Поясняется, что в полицию обратилась москвичка, утверждая, что ее 13-летнего сына ввели в заблуждение и выманили у него 2,5 млн руб.

По словам мальчика, в августе 2019 года он познакомился с аферистом, который представился Павлом.

Так, на протяжении трех месяцев брал из родительского сейфа деньги. Различные суммы он отдавал лично Павлу либо делал переводы на его банковский счет.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Бесплатное обследование»: как аферисты вымогают миллионы