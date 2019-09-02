Челябинских школьников поздравили с Днем знаний «Рюмкой водки на столе»
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Школьников поселка Новосинеглазово Челябинской области поздравили с Днем знаний песней «Рюмка водки на столе». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на видео, опубликованное в «ВКонтакте».
Как стало известно, 1 сентября на площади перед местным домом культуры прошел концерт кавер-группы «Сентябрь».
Артисты исполняли преимущественно взрослые и кабацкие песни.
Во время выступления один из музыкантов заявил в микрофон, что повод выпить есть.
После этого участники группы спели известную песню «Рюмка водки на столе».
Ранее президент России Владимир Путин поздравил школьников с Днем знаний.