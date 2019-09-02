Площадь лесных пожаров в Сибири увеличилась

Площадь лесных пожаров в России за последние сутки увеличилась на 2,8 тысячи гектар. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на федеральную Авиалесоохрану.

Как отмечается, к настоящему моменту на российской территории действуют 129 лесных пожаров на площади 38 017 гектар.

Уточняется, что до этого в России тушили 132 лесных пожара, которые заняли территорию площадью 35,2 тысячи гектаров.

Как подчеркивается, за сутки удалось ликвидировать 22 лесных пожаров на площади свыше 1 тысячи гектаров.

Согласно ведомству, наиболее тяжелая ситуация с лесными пожарами наблюдается в Забайкальском и Камчатском краях. Кроме того, на территории Красноярского края и в одном районе Якутии действует режим ЧС.

Ранее сообщалось, что площадь лесных пожаров в Сибири уменьшилась.