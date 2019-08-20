Кремль назвал абсурдом карты возможного распространения радиоактивного облака

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсурдной публикацию неких карт, на которых показано возможное направление движения радиоактивного облака после аварии в Архангельской области, передает «Интерфакс».

«Карта, как радиоактивное облако могло распространяться после аварии! Сама по себе формулировка достаточно абсурдна», — сказал Песков.

Также Песков заявил, что работа национальных станций мониторинга радиации не входит в компетенцию Кремля. Он уточнил, что глава государства Владимир Путин получает всю необходимую информацию.

«Здесь я ничего не могу сказать. Я не знаю, что это за станции, передают они? Должны ли они передавать — не должны ли передавать», — ответил Песков.

Ранее в МИД РФ прокомментировали информацию о прекращении передачи данных о радиации.