Представитель аэропорта Праги назвала способ защиты самолетов от мелких птиц

Представитель пражского аэропорта имени Вацлава Гавела Дениса Гейтманкова заявила, что уже на протяжении 40 лет выдрессированные орлы, соколы и ястребы охраняют аэропорт от мелких птиц и животных. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, именно хищные птицы позволили предотвратить серьезные инциденты.

Она отметила, что сейчас аэропорт владеет 13 хищными птицами. Вместе с сокольничими они несут службу весь световой день — от пяти часов утра и до девяти часов вечера.

Представитель добавила, что крылатый хищник взлетает и отпугивает обнаруженных птиц или животных (зайцев).

Причем вся операция, как она уточнила, занимает пару секунд, максимум — несколько минут.

15 августа самолет А321 совершил аварийную посадку в кукурузном поле в Московской области. Как отмечается, вскоре после взлета у самолета отказал один из двигателей, второй — работал с перебоями. Причиной этого стало то, что самолет после отрыва от взлетно-посадочной полосы столкнулся со стаей чаек. В связи с этим пилотам пришлось сажать лайнер с полными баками. Из 226 пассажиров 76 пострадали.