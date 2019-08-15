Самолет с пассажирами аварийно севшего А321 вылетел в Симферополь

58 пассажиров самолета авиакомпании «Уральские авиалинии», совершившего аварийную посадку в Раменском районе Подмосковья, вылетели в Симферополь, сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

Отмечается, что это уже вторая группа пассажиров. Первая, в составе семи человек, была отправлена в Симферополь из аэропорта Жуковский ранее.

Уточняется, что еще 88 пассажиров от полета отказались. 65 пока не приняли решения, работа с ними возобновится в пятницу.

Самолет А321 совершил аварийную посадку с отключенными двигателями в кукурузном поле. Это произошло в результате попавшей в двигатель стаи чаек.

До этого сообщалось, что число пострадавших при ЧП с A321 возросло.