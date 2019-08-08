Трамп прибыл в Эль-Пасо после стрельбы

Президент США Дональд Трамп прибыл в город Эль-Пасо в штате Техас, где 22 человека тали жертвами стрельбы в торговом центре, передает РИА «Новости».

Трамп навестил семьи погибших и пострадавших и выразил им соболезнования.

Президент назвал визит теплым, однако подверг критике слова демократа Шеррода Брауна и мэра Дейтона Нэн Уэйли, якобы обманувших его в отношении местных жителей.

В чем заключался обман, Трамп не уточнил.

Ранее стало известно, что дело о стрельбе Эль-Пасо будет рассматриваться как преступление на почве ненависти.