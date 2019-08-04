Губернатор Техаса подтвердил гибель 20 человек при стрельбе в ТЦ

Стрельба в торговом центре в городе Эль-Пасо в штате Техас унесла жизни 20 человек, передает ТАСС.

Об этом рассказал губернатор штата Грег Эбботт

«20 невинных жителей Эль-Пасо лишились жизней. Еще более двух десятков были ранены», - сказал он.

Губернатор добавил, что «сегодняшний день стал одним из самых трагических в истории Техаса».

Он также выразил благодарность сотрудникам правоохранительных органов, которым «удалось обезоружить нападавшего и задержать его».