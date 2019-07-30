Le Monde рассказала о парадоксе России

Журналистка французской газета Le Monde Изабель Мандро поделилась впечатлениями от жизни и работы в России.

Согласно материалу, она своими глазами увидела президента России Владимира Путина на ежегодной пресс-конференции 18 декабря 2014 года. Это мероприятие, по ее словам, дает редкую возможность приблизиться к российскому лидеру, который сторонится толпы. Увиденное на пресс-конференции Мандро сравнила с медведем, поедающим мед и ягоды, которого стараются лишить когтей и клыков. Она замечает, что во властных структурах страны все стабильно, но с российских прилавков исчезли многие продукты, оказавшиеся в списке запрещенных товаров.

В статье отмечается, что иностранной прессе приходится сталкиваться с недоверием на всех уровнях власти. О встрече с чиновниками нужно договариваться заранее и представлять вопросы на фирменном бланке издания. Доступ к людям из высшего эшелона власти сильно ограничен. За зарубежными корреспондентами наблюдают, их терпят, — пишет журналистка. Она замечает, что много путешествовала по регионам. По ее мнению, парадокс России заключается в том, что к России привязываешься, несмотря на раздражение, а за руководством страны стоит российское общество с открытыми, доброжелательными и стойкими людьми.