Улицы Москвы перекроют из-за концерта Rammstein

Несколько улиц Москвы перекроют из-за концерта немецкой группы Rammstein, который пройдет в понедельник 29 июля. Об этом сообщается в соцсетях столичного департамента транспорта.

Отмечается, что перекрытия коснутся юго-запада столицы, поскольку концерт пройдет на стадионе «Лужники».

С 22.00 будут перекрыты от улицы Хамовнический Вал до 3-й Фрунзенской улицы.

Также в этой зоне будет запрещена парковка с 06.00.

Ранее сообщалось, что лидер группы Тилль Линдеманн приехал на разборку с певицей Светланой Лободой.