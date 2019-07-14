О технических проблемах сообщил экипаж летящего в Москву самолета

Экипаж самолета, который направляется в московский аэропорт Шереметьево, проинформировал о технических неполадках. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Согласно имеющейся информации, воздушное судно направляется в столицу из Магадана. Экипаж лайнера заявил о падении давления в пневматической системе самолета. Однако в компании «Россия» заверили, что полет выполняется в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что в связи с сообщением об угрозе безопасности пассажиров и целостности самолета, вылет рейса из кипрского международного аэропорта Ларнака в Санкт-Петербург задержали.