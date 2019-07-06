Как быть счастливым, рассказали психологи

Опрошенные психологи по всему миру рассказали, как быть счастливым. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, чтобы быть счастливым, необходимо научиться сохранять баланс между сложными и простыми аспектами в жизни.

Кроме того, не следует делать счастье своей самоцелью.

Также, по словам доктора философских и психологических наук Рафаэлы Калати, нужно принимать то, что мы не в состоянии изменить в нашей жизни и стараться в положительном ключе относиться к окружающему миру.

По мнению другого психолога, для счастья человеку очень важно иметь некие приоритеты в жизни и осознавать, каким он хотел бы быть в будущем.

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