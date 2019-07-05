Тетя избитой в Ингушетии девочки задержана

По подозрению в избиении семилетней девочки в Ингушетии задержана ее родная тетя.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Опекуны избитой в Ингушетии семилетней девочки — тетя и ее муж, который работает в полиции. Они имеют своих двоих детей, которые переданы в реабилитационный центр.

Ранее сообщалось, что девочку с множественными травмами после истязаний изъяли у опекунов. Ребенок поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии, в настоящее время врачи пытаются избежать ампутации правой руки.