Путин рассказал о наставлении от папы Римского
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Президент РФ Владимир Путин сообщил, что папа Римский Франциск разрешил ему рассказать о данном наставлении. Об этом сообщаетРИА «Новости».
По словам Путина, наставление от Франциска звучит так: без книг Достоевского нельзя быть настоящим священником.
Путин рассказал, что одна из его книг, которая всегда на столе у папы, это книги классической русской литературы —Льва Толстого или Федора Достоевого.
«Это говорит о наших общих глубоких духовных корнях», — отметил Путин.
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