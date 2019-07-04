Трех детей-маугли нашли в грязи в российском городе

В Красноярске нашли трех детей-маугли в возрасте от 3 до 5 лет, сообщает местный портал tvk6.

Отмечается, что дети не говорят и около месяца жили в полуразрушенном сарае без воды и света среди грязи и кучи больных домашних животных.

Хозяин участка, на котором стоит сарай, сообщил, что детей бросили родители и он «ухаживал» за ними.

Местные жители сообщают, что несколько раз вызывали полицию, но реакции не поступало.

Сейчас дети находятся в социально-реабилитационном центре, в отношении родителей идет проверка.