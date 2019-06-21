Полиция и митингующие перешли в открытое противостояние в Грузии

Полиция и демонстранты у парламента в Тбилиси перешли в открытое противостояние, сообщает ТАСС со ссылкой на местное телевидение.

Как отмечается, в настоящее время на улицах Тбилиси уже слышны звуки выстрелов. Также, по последним данным, спецназ стал разгонять людей водой.

В свою очередь, митингующие бросают в сотрудников полиции бутылки, баннеры, железные предметы и все, что попадается им под руку.

Ранее сообщалось, что корреспондент «Газеты Ru» пострадала от слезоточивого газа.

Штурм парламента Грузии произошел на фоне скандала вокруг депутата российской Госдумы Сергея Гаврилова. Утром 20 июня, он сел в кресло председателя грузинского парламента, что вызвало недовольство радикалов страны, и заседание было прервано.

Вечером радикалы начали штурмовать парламент, к ним присоединилась оппозиция, выдвинувшая ультиматум.

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