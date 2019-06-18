На Западе восхитились красотой россиянок на Севастопольском бале

Американское издание Daily Mail опубликовало материал, посвященный ежегодному Севастопольскому балу офицеров, который вызвал активное обсуждение в Сети. Об этом сообщает РИА «Новости».

Торжественное мероприятие было приурочено к пятилетию присоединения Крыма и Севастополя к России, а также посвящено 236-летней годовщине основания Севастополя. В нем приняли участие примерно тысяча человек, а также атташе 15 стран.

В материале были опубликованы фотографии офицеров с женами и гражданских пар в праздничных нарядах, которые приняли участие в мероприятии. Эти публикации вызвали бурную реакцию пользователей.

«Не то, что американки. Те с ног до головы в наколках, как заключенные, и одеваться толком не умеют», — написал пользователь lives matter.

Daily Mail также приводит слова сирийского атташе Аймана Мухсана Хумейди, который назвал Севастополь «потрясающим городом» с гостеприимными жителями.

Ранее сообщалось, что названа победительница первого всероссийского ведомственного фотоконкурса «Краса Росгвардии».