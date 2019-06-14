Российские селяне вышли на сход после массовой драки с цыганами

В Пензенской области жители села Чемодановка вышли на сход после массовой драки с цыганами и перекрыли федеральную трассу М-5 «Урал». Об этом сообщает «ПензаИнформ».

Как отмечается, на сход селян прибыл губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, а также начальник УВД и председатель законодательного собрания.

Уточняется, что собравшиеся обсуждают конфликт, который привел к драке и пострадавшим. Точное число участников схода неизвестно.

По словам Белозерцева, правоохранительные органы проведут проверку на предмет гражданства.

«У кого должным образом все оформлено, они имеют право проживания на российской земле. Тот, кто виновен в трагедии, будет сидеть в тюрьме, другого не будет», — подчеркнул Белозерцев.

Он отметил, что сейчас задержаны четыре человека и призвал воздержаться от скоропалительных выводов.

Ранее сообщалось, что российские селяне устроили массовую драку с цыганами.

До этого появилась информация, что причиной конфликта стало то, что цыгане приставали к дочерям местных жителей. По другой версии цыгане попытались изнасиловать одну из несовершеннолетних местных жительниц, в результате чего селяне решили за нее заступиться.