Мать убитого журналиста Бузины попросила встречи с Зеленским

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Адвокат Ренат Кузьмин, представляющий интересы матери убитого украинского журналиста Олеся Бузины Валентины, сообщил, что она попросила президента Украины о личном приеме. Об этом он написал своей странице в фейсбуке.

Адвокат отметил, что спустя четыре года после убийства Бузины виновные до сих пор не найдены. Поэтому, по его словам, Валентина Бузина обратилась к Зеленскому с официальным заявлением о личном приеме.

Кузьмин добавил, что экс-президент Украины Петр Порошенко и главы силовых ведомств отказывали матери журналиста во встрече. Он также выразил надежду на то, что новый президент «по-человечески» отнесётся к просьбе Валентины Бузины.

В 2017 году сообщалось, что дело об убийстве Бузины отправили в суд Киева.