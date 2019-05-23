Опрос: почти половина россиян хочет равных прав для геев и лесбиянок

Российская исследовательская организация «Левада-Центр» провела исследование, чтобы выяснить отношение россиян к представителям ЛГБТ. Результаты опубликованы на ее сайте.

Согласно полученным данным, 39% опрошенных относятся к таким людям нейтрально, 59% — отрицательно, а положительно – только 3%. При этом лучше всего к ЛГБТ относятся те, кто дружит и общается с лесбиянками и геями.

«Хуже всего по отношению к ЛГБТ-людям настроены самые пожилые россияне старше 65 лет, а также наименее обеспеченные граждане и проживающие за пределами городов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за равные права для представителей ЛГБТ высказались 47% респондентов, против выступают 43%.

Опрос проводился в 50 субъектах страны с 18 по 23 апреля среди 1625 жителей России в возрасте от 18 лет.

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