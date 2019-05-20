Запретить георгиевские ленточки предложили в Латвии

Партия «Все-Латвии», которая входит в местное правительство, предложила на законодательном уровне запретить использовать георгиевские ленточки во время публичных мероприятий, сообщает РИА «Новости».

Об этой инициативе заявил генеральный секретарь партии Райвис Зелтитс. Он также отметил, что в Сейм подан поправки к закону, которые предусматривают запрет на использование георгиевских ленточек.

«Георгиевская ленточка стала объединяющим распознавательным знаком для людей, живущих в российском пропагандистском пространстве», — объяснил Зелтитс.

Он также выразил мнение, что люди, носящие георгиевскую ленточку, хотели бы, чтобы границы России «простирались» в пределах всего бывшего СССР.

Ранее сообщалось, что за георгиевскую ленточку избили девочку в Красноярском крае.