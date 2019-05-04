Экс-главе охраны Лукашенко предъявили обвинение в получении взятки из России

Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии предъявил обвинение экс-заместителю госсекретаря Совета безопасности республики и бывшему главе охраны президента страны Александра Лукашенко Андрею Втюрину в получении взятки в размере почти $150 тыс. Об этом сообщается на сайте пресс-службы ведомства.

Уточняется, что Втюрина задержали с поличным при получении $148,6 тыс. от представителя российской коммерческой структуры «Г». Денежные средства были вознаграждением за содействие в продвижении интересов организации в Белоруссии.

В пресс-релизе говорится, что мужчина, планировавший дать взятку, также был задержан правоохранителями.

Ранее сообщалось, что Лукашенко уволил замгоссекретаря Совбеза за «дискредитирующие проступки».