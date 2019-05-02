Москвичам пообещали потепление

Синоптики пообещали москвичам потепление до +23 °С к концу текущей недели, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на специалиста погодного центра «Фобос» Александра Синенкова.

В то же время, погода будет дождливой.

«практически ежедневно локальные кратковременные дожди, они будут непродолжительными, они пройдут не везде», — отметил он.

По словам Синенкова, местами возможны и грозы, погоду будет определять циклон.

В начале майских праздников в Москве ощутимо похолодало, в ночь на 2 мая прошел дождь.