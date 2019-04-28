Путин поздравил россиян с Пасхой

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России со Светлым Христовым Воскресением. Поздравление было опубликовано на официальном сайте Кремля.

В тексте говорится, что Пасха символизирует неразрывную связь времен и духовных традиций, служащих единению народа России.

«Этот древний христианский праздник на протяжении столетий наполняет сердца людей радостью и надеждой, верой в торжество жизни и любви», — говорится в поздравлении.

Также отмечается важная роль Русской православной церкви и других христианских конфессий в сбережении богатого исторического, культурного наследия, которым славится Россия, а также их забота об укреплении семейных ценностей и воспитании подрастающего поколения.

Ранее сообщалось, что Путин посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя.

«Газета.Ru» рассказывает о том, что происходит в день, когда христиане восточного обряда готовятся к празднованию Пасхи по юлианскому календарю, в режиме онлайн.