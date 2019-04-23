Признание перевода русских школ на латышский конституционным прокомментировали в Госдуме

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин прокомментировал решение Конституционного суда Латвии признать конституционной языковую реформу. Об этом сообщает RT.

Реформа подразумевает под собой перевод школ национальных меньшинств, в том числе и русских, полностью на латышский язык обучения.

Депутат заявил, что это решение было ожидаемым.

«Та реформа, которую начали проводить несколько лет назад — следующий этап и его реализация приведет к исчезновению среднего образования на русском языке в Латвии», — отметил Затулин.

Он также добавил, что в Латвии оказывается давление на всех, чья точка зрения отличается от официальной.

Ранее сообщалось, что перевод русских школ на латышский язык признали конституционным.