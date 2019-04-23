Большинство россиян считают причиной пожара в Нотр-Даме несчастный случай

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Половина россиян (56%) считают, что причиной пожара в соборе Нотр-Дам-де-Пери стал несчастный случай, переедает РИА «Новости» со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.

По данным опроса, еще 26% респондентов допускают, что причиной возгорания стал поджог.

Также отмечается, что большинство россиян (92%) слышали о пожаре в соборе Парижской Богоматери, ничего не знают о нем лишь 8% опрошенных.

Ранее сообщалось, что русская икона пережила пожар в Нотр-Даме.

В результате пожара 15 апреля в соборе Нотр-Дам-де-Пари обрушилось две трети крыши, полностью сгорел готический шпиль. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов Франции расследуют дело о неумышленном причинении ущерба. По предварительной версии, причиной воспламенения стала неосторожность во время восстановительных работ.