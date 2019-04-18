В захвате храма УПЦ на Украине поучаствовали полиция и чиновники

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Информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви (УПЦ) проинформировал о том, что в Ровенской области сторонники новой церкви страны вместе с местными властями и правоохранительными органами захватили Свято-Михайловский храм УПЦ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что инцидент произошел в селе Полесское.

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«Мы просили полицию, чтобы, как положено по закону, храм до решения суда опечатали», — заявил протоиерей Игорь Коспа.

Он добавил, что сотрудники правоохранительных органов отогнали тех, кто пытался им помешать. По его словам, он снимал происходящее на камеру и на видеозаписи видно, как начальник полиции Андрей Кушик говорит активистам быть активнее.

Ранее украинский президент Петр Порошенко сказал, что принятый Верховной радой закон о религиозных общинах позволит приходам без кровопролития войти в состав новой церкви страны.