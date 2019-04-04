Проповедник-антисемит из Чикаго провозгласил себя Мессией
В США проповедник-антисемит из Чикаго Луи Фаррахан провозгласил себя Мессией. Об этом сообщает Fox News.
«Я представляю Мессию. Я представляю Иисуса, и я являюсь этим Иисусом. Если нет, заберите мою жизнь», — заявил Фаррахан.
По его словам, он может заставить глухих слышать, а немых говорить.
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Он также добавил, что его антисемитские настроения относятся не ко всем евреям, а к самым богатым 10% американцев, которым принадлежат 84% всех акций.
Ранее сообщалось, что сериал Netflix оказался в центре антисемитского скандала.