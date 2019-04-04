Проповедник-антисемит из Чикаго провозгласил себя Мессией

В США проповедник-антисемит из Чикаго Луи Фаррахан провозгласил себя Мессией. Об этом сообщает Fox News.

«Я представляю Мессию. Я представляю Иисуса, и я являюсь этим Иисусом. Если нет, заберите мою жизнь», — заявил Фаррахан.

По его словам, он может заставить глухих слышать, а немых говорить.

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Он также добавил, что его антисемитские настроения относятся не ко всем евреям, а к самым богатым 10% американцев, которым принадлежат 84% всех акций.

Ранее сообщалось, что сериал Netflix оказался в центре антисемитского скандала.