Возбуждено дело по факту хищений при реконструкции Спасского собора XVIII века

В Омской области полиция возбудила уголовное дело о хищении более 1,2 млн рублей из федерального бюджета при реконструкции Спасского собора постройки XVIII века в городе Тара. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру региона.

Как отмечается, этому предшествовала прокурорская проверка. Она показала, что часть работ, указанных в документации, была либо не выполнена, либо содержала отклонения от условий контракта.

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«В ряде случаев из-за применения некачественных материалов на объекте проявились строительные дефекты», — добавили в ведомстве.

Причиненный ущерб был оценен в 1,2 млн рублей.

Ранее сообщалось, что министра сельского хозяйства Оренбуржья заподозрили в хищении более 100 млн рублей.