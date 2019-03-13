Путин обсудил с Совбезом подготовку к ранним паводкам

Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности России социально-экономические проблемы, включая способы предотвращения ранних паводков и природных пожаров. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«С учетом аномально высоких температур в ряде регионов Дальнего Востока речь заходила о принятии необходимых мер повышенной готовности к возможным природным пожарам и ранним паводкам», — сказал Песков.

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Уточняется, что на совещании присутствовал также глава МИД Сергей Лавров, который рассказал о результатах своей поездки по ряду стран Персидского залива.

Ранее Песков рассказал, как Путин отметит годовщину присоединения Крыма.