В результате взрыва в Стокгольме погиб человек
Один человек погиб при взрыве в доме на юге Стокгольма в районе Ворберг, передает Radio Sverige.
Как отмечается, эту информацию подтвердила местная полиция.
Уточняется, что инцидент произошел в воскресенье, 10 февраля, в 15.03 по местному времени.
В данный момент людей из близлежащих домов эвакуируют, поскольку причина взрыва неизвестна.
Реклама
Подчеркивается, что угрозы для окружающих нет.
Ранее сообщалось, что в Лионе произошли взрыв и пожар, есть жертвы.