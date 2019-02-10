В результате взрыва в Стокгольме погиб человек

Один человек погиб при взрыве в доме на юге Стокгольма в районе Ворберг, передает Radio Sverige.

Как отмечается, эту информацию подтвердила местная полиция.

Уточняется, что инцидент произошел в воскресенье, 10 февраля, в 15.03 по местному времени.

В данный момент людей из близлежащих домов эвакуируют, поскольку причина взрыва неизвестна.

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Подчеркивается, что угрозы для окружающих нет.

Ранее сообщалось, что в Лионе произошли взрыв и пожар, есть жертвы.