Самолет упал на жилой дом на юге Калифорнии

Пять человек погибли в результате крушения небольшого самолета Cessna 414, который упал на дом в жилом районе на юге Калифорнии, сообщает Associated Press.

По последним данным, пять человек погибли, а двое раненых госпитализировали в местную больницу.

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«Погибли пилот самолета и четыре человека, проживавших в этом доме. Кроме того, еще два человека доставлены в больницу с травмами средней тяжести», — рассказал представитель полиции округа Орандж лейтенант Кори Мартино.

Отмечается, что во время падения в самолете находился только пилот.

Ранее сообщалось, что в Индиане разбился частный самолет.