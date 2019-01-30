В Японии впервые признали гей-пары

Впервые в Японии город Чиба провел церемонию выдачи сертификатов, подтверждающих партнерские отношения между однополыми парами, передает Mainichi.

«Я желаю вам счастья в том, чтобы стать лучшими партнерами друг для друга», — сказал мэр Тошихито Кумагай.

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Город признает все виды ЛГБТ+ отношений.

Есть несколько условий для заключения союза: партнерам должно быть не менее 20 лет и они должны оставаться жить в городе.

Новый вид партнерства не приравнивается к браку, но ЛГБТ пары получают многие права супругов.

Чтобы получить официальный сертификат, пары-заявители должны соответствовать только ряду требований, в том числе обоим не менее 20 лет, они еще не замужем и либо живут, либо планируют жить в городе.