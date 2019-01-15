Альпинисты МЧС демонтируют «опасные плиты» после взрыва в доме в Шахтах

Альпинисты МЧС демонтируют плиты в доме в городе Шахты, где произошел взрыв газа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на губернатора области Василия Голубева.

Уточняется, что отряд МЧС подготовил к демонтажу четыре плиты, одна из них уже демонтирована.

Губернатор добавил, что работы очень опасные, и неправильный демонтаж данных плит может привести к обрушению стены дома.

В городе Шахты в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв бытового газа. Произошло обрушение перекрытий между восьмым и девятым этажами. По предварительной информации, погиб один человек.