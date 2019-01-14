Депутат Рады назвал «дикостью» невыплату зарплаты украинским шахтерам

Депутат Верховной рады Украины, лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко заявил, что невыплата зарплаты украинским шахтерам является «позором и дикостью». Слова политика приводит сайт «Гордон».

Депутат заявил, что для страны, которая живет в XXI веке невыплата зарплат шахтерам является «позором и дикостью». Он подчеркнул, что из-за проблем с выплатами денег шахтерам «нечем кормить своих детей».

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Он также посетовал, что несмотря на «огромный ресурс» Украины в угольной промышленности власти продолжают покупать его в Польше, США и России.

Ранее сообщалось, что работники шахты «Кураховская» в Донецкой области объявили голодовку из-за долгов по заработной плате.