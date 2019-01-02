Украинские шахтеры объявили голодовку из-за долгов по зарплате

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Работники шахты «Кураховская» в Донецкой области объявили голодовку из-за долгов по заработной плате. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на председателя независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца.

Как отмечается, акцию протеста начали двое шахтеров. Впоследствии к ним присоединились еще несколько сотрудников.

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«Основное требование — это погашение задолженности по зарплате за последние месяцы 2018 — июнь (частично), сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь», — подчеркнул Волынец.

Ранее сообщалось, что на Украине горняки перекрыли международную трассу.