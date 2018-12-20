Канадец в Нью-Йорке получил 40 лет тюрьмы за подготовку «нового 11 сентября»

Член террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ), 20-летний гражданин Канады Абдулрахман аль-Бахнасави был приговорен к 40 годам лишения свободы за сговор с целью совершения терактов в Нью-Йорке летом 2016 года. Об этом говорится в сообщении на сайте минюста США.

По версии властей, аль-Бахнасави собирался летом 2016 года устроить взрывы в метро и на главной площади Нью-Йорка — Таймс-сквер — а также расстрелять мирных жителей на концертных площадках.

Реклама

Аль-Бахнасави указал места закладки бомб на схеме метро, и приобрел множество материалов для изготовления взрывных устройств, добавили в американском минюсте. Своими планами он делился с двумя сообщниками — американцем из Пакистана, который собирался приехать для совершения теракта в Нью-Йорк, и гражданином Филиппин, переводившим деньги. Оба они были задержаны в 2016 году и экстардированы в США.

Как отмечается, выследить и задержать преступника удалось благодаря работе внедренного агента ФБР.

По словам прокурора, аль-Бахнасави намеревался устроить «новое 11 сентября».

Ранее Daily Mail сообщила, что ИГ спланировало химическую атаку в метро Лондона.

«Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.