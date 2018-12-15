Тяжелобольной мальчик рассказал Путину о полете над Петербургом

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Артем Пальянов из Ленинградской области рассказал президенту России Владимиру Путину о полете над Санкт-Петербургом на вертолете на высоте птичьего полета, передает РИА «Новости».

Пальянов — один из пяти тяжелобольных детей, которым Путин пообещал исполнить одну мечту после посещения форума добровольцев России.

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Артем сказал президенту, что он «обалденно» пролетел над городом и сказал, что его брату тоже понравился полет.

«Хочу поздравить тебя, братьев твоих — и того, который совсем маленький, и того, кто побольше, маму, папу — всех ещё раз поздравляю с наступающим Новым годом», — сказал Путин.

Он также посоветовал ребенку с семьей начинать распаковывать подарки, сказав, что это «приятное занятие».

Ранее сообщалось, что Путин выпил с Артемом чаю, перед тем, как тот сел в вертолет.