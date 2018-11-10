В Варшаве радикалы готовят провокации под видом украинских националистов

Посольство Украины в Польше предупредило о готовящихся провокациях, которые радикалы планируют провести под видом «украинских националистов». Об этом сообщает ТСН.

В посольстве призвали находящихся в Польше граждан Украины проявлять особую бдительность и осторожность.

Посольство также призвало поляков не поддаваться на провокации во время празднования 100-летия восстановления независимости Польши, целью которых может быть сознательное разжигание ненависти к украинцам.