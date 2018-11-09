В Волгоградской области при пожаре погибли трое детей
В городе Ленинск в результате пожара в частном доме погибли трое маленьких детей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональный МЧС.
По данным агентства, тела погибших были обнаружены после ликвидации пожара.
Как отмечается, в частности, из-за пожара погиб шестимесячный ребенок.
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В настоящее время эксперты выясняют все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что в Ленинградской области при пожаре в здании шиномонтажа погибли четыре человека.