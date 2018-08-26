В КНДР освободили задержанного за шпионаж гражданина Японии

Власти КНДР выслали на родину гражданина Японии, который был задержан за шпионаж, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Сообщается, что японец «был прощен из принципа гуманизма».

Также сообщается, что мужчина был задержан за видеосъемку военных объектов во время посещения северокорейского города Нампхо.

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Ранее сообщалось, что троих граждан США, находящихся в заключении в КНДР, перевезли из трудовых лагерей в отель на окраин Пхеньяна.

Предполагается, что американцев перевезли в Пхеньян в начале апреля для передачи президенту США Дональду Трампу. Американцев корейского происхождения обвиняют в шпионаже или «враждебных действиях».