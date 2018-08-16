В Италии легкомоторный самолет столкнулся с кабелем и разбился

В итальянской провинции Тревиозо легкомоторный самолет Piper PA-18 Super Cub потерпел крушение после столкновения с кабелем высокого напряжения. Об этом сообщает агентство ANSA.

По данным агентства, в результате крушения самолета погибли два человека. Отмечается, что воздушное судно упало в русле реки Пьяве.

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Сотрудники экстренных служб отправились на место происшествия на вертолете. К тому моменту, когда пожарные добрались до разбившегося самолета, тела находившихся на борту успели обгореть.

Ранее сообщалось, что в результате обрушения моста близ Генуи погибли 38 человек, из них трое не достигли совершеннолетия.