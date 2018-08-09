Задержанных в США по делу о мошенничестве россиян могут перевести в тюрьму Нью-Йорка

Четырех задержанных в США россиян по делу о крупном мошенничестве и отмывании денег могут перевести в тюрьму Нью-Йорка, где уже находится пятый гражданин России, передает РИА «Новости».

Об этом рассказал пресс-секретарь Генконсульства России в Нью-Йорке Алексей Топольский.

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«Мы ожидаем, что остальных задержанных россиян тоже могут перевести в тюрьму Нью-Йорка», — сказал Топольский.

Он пояснил, что это связано с тем, что запросы на задержание этих граждан были выданы ньюйоркским офисом ФБР.

Ранее сообщалось, что сотрудники российского генконсульства в Нью-Йорке посетили задержанного ФБР россиянина Максима Суверина.

Суверин и еще четыре человека, среди которых трое россиян, были задержаны в США в конце июля — начале августа. Они обвиняются в крупном мошенничестве, связанном с продажей автомобилей.