Суд отправил дело врача Мисюриной на дополнительное расследование

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Следственный комитет, согласно решению суда, дорасследует дело московского врача-гематолога Елены Мисюриной. Об этом говорится в сообщении СК.

Отмечается, что расследованием теперь будет заниматься другое подразделение «в целях проведения объективного дополнительного расследования и установления точной картины произошедшего».

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»Московский городской суд вернул уголовное дело в отношении врача Елены Мисюриной на дополнительное расследование в следственное управление ЮЗАО Главного следственного управления СК России по городу Москве», — сообщили в СК.

В рамках проведения расследования будут учтены все поступившие обращения, ходатайства по данному уголовному делу.

В апреле этого года Мосгорсуд отменил приговор врачу-гематологу Мисюриной, получившей два года колонии в рамках уголовного дела о врачебной ошибке.