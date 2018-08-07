Суд отправил дело врача Мисюриной на дополнительное расследование
Следственный комитет, согласно решению суда, дорасследует дело московского врача-гематолога Елены Мисюриной. Об этом говорится в сообщении СК.
Отмечается, что расследованием теперь будет заниматься другое подразделение «в целях проведения объективного дополнительного расследования и установления точной картины произошедшего».
»Московский городской суд вернул уголовное дело в отношении врача Елены Мисюриной на дополнительное расследование в следственное управление ЮЗАО Главного следственного управления СК России по городу Москве», — сообщили в СК.
В рамках проведения расследования будут учтены все поступившие обращения, ходатайства по данному уголовному делу.
В апреле этого года Мосгорсуд отменил приговор врачу-гематологу Мисюриной, получившей два года колонии в рамках уголовного дела о врачебной ошибке.