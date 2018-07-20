Источник: в Пулково обнаружили минные взрыватели

В одном из постовых отправлений в аэропорту Пулково были обнаружены два минных взрывателя. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в аэропорту.

По имеющейся информации, взрывоопасные предметы уже вывезли из Пулково.

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«Вчера (19.07) в почтовом отправлении, которое отправлялось из Санкт-Петербурга, при досмотре были обнаружены два минных взрывателя», — сказал источник.

Отмечается, что опасные предметы были вывезены взрывотехниками.

Ранее сообщалось, что на ипподроме в столице Киргизии Бишкеке обнаружили противотанковую мину. В ходе тщательного осмотра подозрительно предмета специалисты ГКНБ установили, что он является «заржавевшей противотанковой миной без запала, не пригодной к использованию