В США два человека погибли из-за шторма «Альберто»

В Северной Каролине два человека погибли из-за тропического шторма «Альберто», который достиг побережья США, сообщает телеканал NBC.

По данным телеканала, из-за сильного ветра дерево упало на автомобиль, в котором находились двое пассажиров.

Ранее сообщалось, что шторм «Альберто» обрушился на побережье Флориды.

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Также стало известно, что ураган «Альберто» может нанести ущерб экономике страны на $1 млрд.

Уточняется, что непосредственный ущерб региону составит около $400-$500 млн. Эксперты подсчитали ущерб, в который входят поврежденные деревьями автомобили, разрушенные крыши домов и последствия от наводнений.