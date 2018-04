В штаб-квартире YouTube произошла стрельба

Сотрудник YouTube в твиттере сообщил о стрельбе в штаб-квартире компании в Калифорнии.

«Неизвестный открыл стрельбу в штаб-квартире YouTube. Я с моего рабочего стола слышал выстрелы и видел, как бегут люди. Забаррикадировался с комнате с коллегами», — написал сотрудник Вадим Лаврусик.

Он также добавил, что в настоящее время «В безопасности. Эвакуировался. Нахожусь снаружи».

Active shooter at YouTube HQ. Heard shots and saw people running while at my desk. Now barricaded inside a room with coworkers.