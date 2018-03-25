Под Новгородом мужчина открыл огонь по силовикам, защищаясь от оборотней

В Новгородской области мужчина, который ранее ранил полицейского, заперся в доме с охотничьим ружьем и продолжил отстреливаться открыл огонь от бойцов Росгвардии, передает РИА «Новости».

При этом сообщается, что мужчина сам вызвал полицию по телефону с просьбой защитить его от оборотней, которые окружили его дом.

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«По информации наших сотрудников, в данный момент СОБР использует шумовые гранаты. Он (подозреваемый) пока не сдается и в ответ открыл стрельбу», — сказал представитель СУСК по региону.

Ранее было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ст. 317 УК (покушение на посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).