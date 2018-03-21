Устроивших стрельбу в курганской школе направили в психоневрологический диспансер

Уполномоченный по правам ребенка при губернаторе Курганской области Алена Лопатина сообщила, что двух школьниц, которые устроили стрельбу в школе города Шадринск, направили на медицинское обследование в психоневрологический диспансер, передает РИА «Новости».

«По поручению губернатора региона сегодня в школу выехала специальная комиссия. Я сейчас нахожусь в школе, где произошли события. В случившемся участвовали две школьницы, они являются двоюродными сестрами, но учатся в разных классах. У одной из них, которая и стреляла, была неприязнь к своему классу, к какой-то его части, но открытого конфликта, по нашим данным, не было. В настоящее время они обе направлены на медицинское обследование в психоневрологический диспансер», — сказала Лопатина.

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По ее словам, обе девочки из обычных семей, также известно, что папа одной из девочек недавно купил себе пневматический пистолет, отметила она.

Лопатина уточнила, что серьезных трав в результате инцидента никто не получил.

Ранее сообщалось, что уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова намерена посетить Курганскую область, где 13-летняя девочка стреляла в одноклассников из травматического пистолета.