5 ноября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

5 ноября в России празднуют День военного разведчика. В мире обсуждают проблемы, связанные с цунами, и напоминают о негативном влиянии стресса и важности борьбы с ним. Из неофициальных, но душевных праздников стоит отметить День рассматривания старых фотографий. Какие еще памятные даты приходятся на 5 ноября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 5 ноября

День военного разведчика

5 ноября в России профессиональный праздник отмечают те, кто обеспечивает безопасность страны, оставаясь при этом в тени. День военного разведчика приурочен к созданию в 1918 году Регистрационного управления Рабоче-Крестьянской Красной Армии — первого специализированного органа военной разведки. С тех пор служба не раз меняла название, но ее суть осталась прежней: добывать достоверные сведения, предугадывать шаги противника и предотвращать угрозы.

Всемирный день распространения информации о проблеме цунами

Ежегодно 5 ноября под эгидой ООН проходит Всемирный день распространения информации о проблеме цунами. Его цель — повысить осведомленность о природных рисках и научить людей правильно действовать в случае катастрофы. Дата выбрана не случайно: в этот день в 1854 году японский крестьянин Хамагути Горио спас жителей своей деревни: он поджег свой урожай — снопы риса, чтобы предупредить односельчан о приближении гигантской волны. История вошла в учебники как пример решительности и находчивости.

День осведомленности о стрессе

В День осведомленности о стрессе психологи напоминают: хроническое напряжение не менее опасно, чем физические болезни. Инициатива празднования такой даты зародилась еще в начале 2000-х годов, когда Всемирная организация здравоохранения включила стресс в список главных угроз здоровью современного человека. Сегодня этот день — не повод для морализаторства, а приглашение к паузе. Людей призывают не замалчивать усталость, говорить о тревожности и заботиться о себе.

День рождения Останкинской телебашни

5 ноября 1967 года в Москве была открыта Останкинская телебашня — один из самых узнаваемых архитектурных символов России. На тот момент башня была самым высоким сооружением в мире — 540 метров. Ее построили по проекту инженера Николая Никитина, вдохновленного формой перевернутого ландыша. Останкинская башня стала не просто телецентром, а настоящим окном в мир: с нее впервые передавались масштабные трансляции — от парадов до Олимпийских игр. Сегодня она остается главным телевещательным узлом страны и популярной туристической достопримечательностью.

День рассматривания старых фотографий

Пожалуй, самый душевный праздник 5 ноября — День рассматривания старых фотографий. Его смысл прост, но глубок: вспомнить прошлое, почувствовать связь поколений и увидеть, как изменилась жизнь. В этот день люди открывают старые альбомы, пересматривают пленки и делятся снимками и теплыми историями в соцсетях. Иногда фото становятся поводом для примирения или семейных встреч.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 5 ноября в других странах

Ночь Гая Фокса, или Ночь костров — Великобритания. У этого праздника почти четырехвековая история. Все началось в 1605 году, когда группа католиков во главе с Гаем Фоксом попыталась взорвать здание парламента и убить короля Якова I — событие, вошедшее в историю как «Пороховой заговор». Злоумышленников разоблачили, а народ вышел на улицы праздновать спасение монарха, сжигая чучело Фокса и разводя костры. Со временем традиция превратилась в народное веселье: фейерверки, ярмарки и костюмированные шествия проходят по всей стране.

День Пуно — Перу. Этот красочный региональный праздник посвящен основанию города Пуно, расположенного на берегу озера Титикака. По легенде, именно здесь родились дети бога солнца Инти — Манко Капак и Мама Окльо, которые основали империю инков. Торжества длятся целую неделю и включают процессии, народные танцы, театрализованные постановки и ярмарки ремесел.

Праздник воды и света — Таиланд. 5 ноября в Таиланде проходит один из самых красивых национальных праздников — Лой Кратхонг, или праздник воды и света. Жители всей страны пускают по рекам и озерам небольшие лодочки — кратхонги, украшенные цветами, свечами и ароматными палочками. Так люди выражают благодарность богине воды и просят прощения за все, чем могли ее оскорбить. Тысячи огоньков отражаются в воде, создавая завораживающее зрелище. Лой Кратхонг символизирует очищение от негатива и обновление души.

Религиозные праздники 5 ноября

День апостола Иакова, брата Господня по плоти

5 ноября православная церковь чтит память апостола Иакова — одного из ближайших учеников Христа и первого епископа Иерусалима. Он был сыном Иосифа Обручника обрученного мужа Пресвятой Богородицы от его первой жены, и потому Иакова называют братом Господним во плоти.

В христианской традиции святой считается символом мудрости и стойкости веры. Он был свидетелем многих событий земной жизни Спасителя и после Вознесения возглавил Иерусалимскую церковь, где сыграл важную роль в формировании первых христианских общин. Иаков проповедовал смирение, справедливость и помощь нуждающимся, за что пользовался глубоким уважением среди верующих. Его жизнь закончилась мученической смертью: по преданию, святого сбросили с крыши храма и добили камнями.

5 ноября Русская православная церковь также чтит память: • священномучеников Николая Агафоникова, Владимира Амбарцумова, Александра Соловьева, Николая Архангельского, Емилиана Гончарова и Созонта Решетилова, пресвитеров;

• преподобномученицы Евфросинии Тимофеевой, послушницы;

• святителя Игнатия, патриарха Константинопольского;

• преподобного Елисея Лавришевского;

• мученика Домнина Палестинского.



Католическая церковь в этот день вспоминает:



• священника Бернхарда Лихтенберга.

Народные праздники и приметы 5 ноября

День Якова

В старину этот день называли Яков Дровосек, потому что в начале ноября крестьяне активно заготавливали дрова на зиму. Считалось, что с этого времени «осень с зимою борются», а мороз постепенно вступает в свои права. Люди старались завершить последние хозяйственные дела — укрывали колодцы, утепляли хлев, перебирали зерно.

Якова в народной традиции также называли Гужником — от слова «гуж», означающего часть конской упряжи. Святой Иаков считался покровителем мужской работы, к которой относилась и починка сбруи. Помимо этого мужчины в этот день занимались плотницкими и другими хозяйственными делами.

Вечером семьи собирались у печи, где обсуждали итоги года и делились историями. По традиции 5 ноября запрещалось ругаться и работать в поле — говорили, что иначе зима будет суровой.

Приметы

Иней на деревьях — к морозному декабрю.

Ветер с востока — к ясным и холодным дням.

Сильный западный ветер — к мокрому снегу и оттепелям.

Яркое солнце — к легким морозцам без вьюг.

Кошка скрутилась клубком у печи — жди морозов, вытянулась — будет тепло.

Какие исторические события произошли 5 ноября

1612 год — завершено освобождение Москвы от польско-литовских захватчиков. Вражеский гарнизон капитулировал. Это событие положило конец Смуте.

1757 год — Фридрих Великий разгромил войска Франции и Священной Римской империи в Росбахском сражении, укрепив позиции Пруссии в Семилетней войне.

1914 год — Великобритания официально аннексировала Кипр и вместе с Францией объявила войну Османской империи, втянув ее в Первую мировую.

1929 год — в Москве открылся первый в СССР планетарий, вызвав в стране волну интереса к науке и астрономии.

1934 год — в Ленинградском кинотеатре «Титан» прошла премьера знаменитого фильма «Чапаев», снятого братьями Васильевыми.

1935 год — компания Parker Brothers выпустила легендарную настольную игру «Монополия», ставшую одной из самых популярных в мире.

1940 год — Франклин Рузвельт стал первым и единственным политиком в истории США, избранным президентом на третий срок.

1996 год — президенту России Борису Ельцину делают операцию шунтирования на сердце. Исполняющим обязанности президента в это время стал Виктор Черномырдин.

2006 год — суд в Багдаде приговорил бывшего президента Саддама Хусейна к смертной казни через повешение за преступления против человечности.

2007 год — компания Google представила открытую мобильную платформу Android, изменившую рынок смартфонов и технологии связи.

2024 год — Дональд Трамп после четырехлетнего перерыва вновь победил на президентских выборах в США. Он стал первым лидером страны, вернувшимся в Белый дом после поражения.

Дни рождения и юбилеи 5 ноября

В 1733 году родился Михаил Херасков — русский поэт и драматург, автор торжественного гимна «Коль славен наш Господь в Сионе».

В 1757 году родился Михаил Муравьев — русский поэт, педагог и сенатор, представитель эпохи Просвещения и наставник будущего поэта Гавриила Державина.

В 1855 году родился Леон Филипп Тейсерен де Бор — французский метеоролог, один из первооткрывателей стратосферы.

В 1878 году родился Кузьма Петров-Водкин — русский художник, писатель и педагог, автор знаменитой картины «Купание красного коня».

В 1913 году родилась Вивьен Ли — английская актриса, обладательница двух «Оскаров», прославившаяся ролью Скарлетт О'Хара в фильме «Унесенные ветром».

В 1921 году родился Дьердь Цифра — венгерский и французский пианист-виртуоз, чьи интерпретации Листа и Шопена стали эталоном в мире классической музыки.

В 1938 году родился Джо Дассен — французский певец и композитор, чьи песни «Et si tu n'existais pas» и «Les Champs-Élysées» стали классикой шансона.

Кто отмечает день рождения

66 лет исполняется Брайану Адамсу — канадскому рок-музыканту, автору хитов «Heaven» и «(Everything I Do) I Do It for You».

65 лет исполняется Тильде Суинтон — британской актрисе, лауреатке премий «Оскар» и BAFTA, известной своими ролями в фильмах «Михаил Клейтон» и «Хроники Нарнии».

61 год исполняется Фамке Янссен — нидерландской и американской актрисе, сыгравшей Джин Грей в «Людях Икс» и Аву Мур в «Каллигуле».

55 лет исполняется Сэму Рокуэллу — американскому актеру, обладателю «Оскара» за роль в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

54 года исполняется Джонни Гринвуду — британскому музыканту и композитору, гитаристу группы Radiohead и автору саундтреков к фильмам Пола Томаса Андерсона.

44 года исполняется Ксении Собчак — российской телеведущей, журналистке и общественному деятелю.

43 года исполняется Робу Свайру — австралийскому музыканту, фронтмену и продюсеру группы Pendulum, создателю хитов «Witchcraft» и «The Island».